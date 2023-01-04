Безносов: 30 наёмников из Польши сдались войскам России в Марьинке

Замглавы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов утверждает, что на территории республики 30 польских наёмников сдались в плен российским военным.

4 января замминистра информации Донецкой Народной республики Даниил Безсонов опубликовал радиоперехват разговора польских наёмников, в котором приехавшие из Польши боевики сообщили о том, что приняли решение сдаться в плен войскам России из-за того, что попали в засаду.

По данным Безносова, польскую группировку солдат расстреливали из украинских гранатомётов, ввиду чего из 120 человек живыми сдаться удалось лишь тридцати.