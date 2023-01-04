Вучич назвал девять стран, отозвавших признание независимости Косово

Президент Сербии Александр Вучич перечислил девять государств, которые изменили своё мнение относительно непризнанной республики Косово и легитимности её существования.

Сербский президент Александр Вучич дал интервью для представителей местной прессы, где публично заявил, что не менее 106 стран мира не признают независимость Косово, девять из которых отозвали своё признание данной республики. По данным Вучича, речь идёт о Буркина-Фасо, Сомали, Эсватини, Габоне, Гвинее, Ливии, Антигуа и Барбуда, Мальдивах и Святой Люсии.

Также Александр Вучич выразил уверенность, что к девяти странам, отказавшись от признания независимости косовской республики, вскоре добавится ещё одна.