Румыния опровергла информацию о поставке оружия на Украину

Министр экономики Румынии Флорин Спэтару опроверг сообщения о том, что его страна планирует поставлять оружие на Украину.

Он отметил, что Румыния обсуждает с Германией и другими странами Европы совместные инвестиции в производство оружия.

Однако о поставках вооружений на Украину речь не идет. Спэтару уточнил, что Румыния планирует производить снаряды для обеспечения своего запаса и запаса в странах НАТО.

Он также рассказал, что Румыния совместно с партнерами планирует создать завод по производству пороха.