Румыния опровергла информацию о поставке оружия на Украину
2023-01-04 23:38
Министр экономики Румынии Флорин Спэтару опроверг сообщения о том, что его страна планирует поставлять оружие на Украину.
Он отметил, что Румыния обсуждает с Германией и другими странами Европы совместные инвестиции в производство оружия.
Однако о поставках вооружений на Украину речь не идет. Спэтару уточнил, что Румыния планирует производить снаряды для обеспечения своего запаса и запаса в странах НАТО.
Он также рассказал, что Румыния совместно с партнерами планирует создать завод по производству пороха.
Опубликовано: Светлана Репина