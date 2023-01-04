Bloomberg: США могут передать Украине боевые машины пехоты Bradley
2023-01-04 23:44
Джо Байден во время беседы с журналистами заявил, что в США рассматривают возможность поставок Украине боевых машин пехоты Bradley.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал Украине поставки бронемашин AMX-10 RC.
Тем временем в Румынии заявили, что не планируют поставлять на Украину вооружения.
В этой стране намерены пополнить собственный арсенал и резерв боеприпасов, а также построить завод по производству пороха.
Опубликовано: Светлана Репина