Представитель Министерства обороны Украины Анна Маляр призналась, что в ведомстве не осведомлены о плане российских наступательных операций.

В ночь на 5 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пообщалась с репортёрами местной газеты "Страна", где публично заявила, что украинские спецслужбы не имеют никаких сведений о возможном характере будущего наступления вооружённых сил России в ходе спецоперации.

Примечательно, что ранее российский депутат Андрей Гурулев сообщил, что наступательные операции ВС РФ готовятся максимально скрытно, и данные о них не могут попасть к противнику.