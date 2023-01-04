Болгария опасается наплыва мигрантов из-за украинского конфликта
2023-01-04 23:49
Руководитель Государственного агентства нацбезопасности Болгарии Пламен Тончев заявил, что страна столкнется с наплывом мигрантов из-за украинского конфликта.
Он отметил, что Болгарию по этой же причине ждут и другие сложности, помимо увеличения миграционного потока.
Тончев не видит прямой опасности для страны в настоящее время, однако прогнозирует негативные экономические последствия.
По его словам, это могут быть рост цен и сложности с логистикой. Он также указал на обострение официальных отношений с Россией.
Опубликовано: Светлана Репина