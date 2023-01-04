Байден: власти США рассматривают возможность передачи БМП Bradley Украине
2023-01-04 23:51
Джо Байден утверждает, что Вашингтон может передать Киеву собственные боевые машины пехоты Bradley.
В четверг Джозеф Байден выступил перед представителями прессы американского Белого дома, где публично заявил, что в настоящий момент члены его команды разрабатывают инициативу о поставках БМП "Брэдли" вооружённым силам Украины. По данным Байдена, вопрос с передачей Bradley ВСУ всё ещё не решён и тщательно анализируется.
Примечательно, что днём ранее французский президент Эммануэль Макрон сообщил Владимиру Зеленскому о намерениях Парижа предоставить Украине лёгкие танки колёсного типа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей