Байден: власти США рассматривают возможность передачи БМП Bradley Украине

Джо Байден утверждает, что Вашингтон может передать Киеву собственные боевые машины пехоты Bradley.

В четверг Джозеф Байден выступил перед представителями прессы американского Белого дома, где публично заявил, что в настоящий момент члены его команды разрабатывают инициативу о поставках БМП "Брэдли" вооружённым силам Украины. По данным Байдена, вопрос с передачей Bradley ВСУ всё ещё не решён и тщательно анализируется.

Примечательно, что днём ранее французский президент Эммануэль Макрон сообщил Владимиру Зеленскому о намерениях Парижа предоставить Украине лёгкие танки колёсного типа.