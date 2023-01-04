People: наследный принц Иордании Хусейн женится на дочери бизнесмена

Издание People сообщает, что 1 июня 2023 года состоится свадьба наследного принца Иордании Хусейна и Раджвы Аль-Саиф.

Хусейн является капитаном вооруженных сил Иордании и арабской армии. Его невеста – дочь бизнесмена из саудовской Аравии.

О помолвке принца Хусейна и Раджвы было объявлено в августе прошлого года. Они опубликовали об этом пост в Instagram.

В 2023 году состоится также свадьба сестры Хусейна Иман. Ее избранником стал мужчина из Каракаса, работник сферы финансов в Нью-Йорке.