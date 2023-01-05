Внучка Нельсона Манделы предъявила претензии принцу Гарри и Меган Маркл

Писательница Золека, внучка Нельсона Манделы, заявила, что принц Гарри и Меган Маркл зарабатывают миллионы на ее семье.

Золека утверждает, что пара украла слова ее известного родственника и воспользовалась его именем.

Она признала, что многие люди воруют цитаты Нельсона Манделы, поскольку его имя «хорошо продается».

Золека сказала, что восхищается смелостью принца Гарри за разрыв с королевской семьей, но считает, что финансировать свою жизнь нужно самостоятельно.