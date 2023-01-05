Захарова: некоторые страны преследует корыстные цели, предлагая посредничество по Украине

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что некоторые государства, предлагающие посредничество по Украине, преследуют корыстные цели.

По ее словам, такие государства пытаются получить «политические дивиденды», поэтому и предлагают свое участие в данном вопросе.

Ранее Захарова отметила, что Соединенные Штаты оказывают заметное влияние на судьбу стран Европы.

Она полагает, что США ведут эти страны к обрыву, а руководители таких государств уже не могут управлять ими.