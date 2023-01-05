Захарова: некоторые страны преследует корыстные цели, предлагая посредничество по Украине
2023-01-05 00:11
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что некоторые государства, предлагающие посредничество по Украине, преследуют корыстные цели.
По ее словам, такие государства пытаются получить «политические дивиденды», поэтому и предлагают свое участие в данном вопросе.
Ранее Захарова отметила, что Соединенные Штаты оказывают заметное влияние на судьбу стран Европы.
Она полагает, что США ведут эти страны к обрыву, а руководители таких государств уже не могут управлять ими.
Опубликовано: Светлана Репина