Греция не собирается отказываться от своих суверенных прав в Эгейском море

Официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому заявил, что страна не будет отказываться от своих суверенных прав в Эгейском море.

Он сказал, что действия правительства Греции полностью соответствуют международному праву и интересам страны.

Иконому назвал Грецию сильной страной, стремящейся к стабильности и не отступающей от принципов суверенитета.

Он призвал не запугивать Грецию и не угрожать ей, поскольку это не даст никаких результатов.