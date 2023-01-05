Греция не собирается отказываться от своих суверенных прав в Эгейском море
2023-01-05 00:15
Официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому заявил, что страна не будет отказываться от своих суверенных прав в Эгейском море.
Он сказал, что действия правительства Греции полностью соответствуют международному праву и интересам страны.
Иконому назвал Грецию сильной страной, стремящейся к стабильности и не отступающей от принципов суверенитета.
Он призвал не запугивать Грецию и не угрожать ей, поскольку это не даст никаких результатов.
Опубликовано: Светлана Репина