Bloomberg: в Индонезии появится собственная криптовалютная биржа

Агентство Bloomberg сообщает, что Индонезия откроет собственную криптобиржу в раках реформирования финансового сектора.

Ожидается, что проект будет реализован уже в текущем году, пока новый регулятор не получил полномочия по надзору за оборотом криптовалют.

Сейчас эту функцию выполняет Агентство по регулированию торговли товарными фьючерсами, но в течение двух лет полномочия перейдут к Управлению по финансовым услугам.

В 2022 году в мире разорилось сразу несколько крупных криптобирж.