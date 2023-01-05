Минкульт Украины хочет узаконить борьбу с «сотнями названий улиц Пушкина»

Министерство культуры Украины представило на рассмотрение законопроект по преодолению последствий русификации в стране.

В четверг украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что Минкульт направил на рассмотрение в Верховную раду проект закона, который направлен на преодоление последствий русификации Украины. По данным Ткаченко, принятие этого законопроекта позволит легализовать борьбу с "сотнями названий улиц Пушкина".

После начала российской спецоперации в Украине был произведён снос множества памятников времён Советского Союза и царской России, также новые названия получили улицы и проспекты страны.