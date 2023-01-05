Представитель Госдепа Прайс заявил о наличии трудностей в демократии США

Американский госсекретарь Нед Прайс утверждает, что демократические процессы в его стране протекают не без трудностей.

Официальный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс прокомментировал новость о том, что палата представителей американского Конгресса двое суток подряд не может избрать своего представителя. По мнению Прайса, это говорит о наличиях трудностей в демократических процессов внутри США.

При этом Нед Прайс заверил, что Вашингтон не намерен отказываться от демократической формы управления государством, поскольку она доказала свою эффективность.