Глава Минэкономики Румынии Флорин Спэтару утверждает, что его страна не поставляет боевые снаряды украинской армии.

В четверг министр экономики Румынии Флорин Спэтару сообщил, что слухи о производстве румынских боеприпасов для их отправки вооружённым силам Украины в корне не соответствует действительности. По данным Спэтару, румынские оружейные концерны действительно нарастили производство боевых снарядов, однако они необходимы для защиты национальных интересов страны.

Характерно, что ранее американский журнал WSJ обнародовал сведения о том, что Германия передала денежные средства Румынии на серийный выпуск боеприпасов для поставок Киеву.