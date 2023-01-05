В США отказались раскрывать ход и содержание переговоров по возвращению Уилана

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США продолжают переговоры о возвращении Пола Уилана.

При этом он отметил, что Соединенные Штаты выступают против публичности в этих переговорах с Россией.

Кирби сказал, что не будет раскрывать ни ход переговоров, ни их содержание. При этом он отметил, что США добиваются возвращения Уилана.

Пол Уилан был осужден в России за шпионаж и сейчас отбывает срок в колонии.