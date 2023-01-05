Белый дом: США поставят Киеву новые РСЗО HIMARS в ближайшие дни

Представитель Белого дома Джон Кирби анонсировал новый пакет военной помощи Украине со стороны США.

Советник Джо Байдена по нацбезопасности Джон Кирби пообщался с представителями прессы в Белом доме, где ему был задан вопрос о том, рассматривают ли Соединённые Штаты возможность включения реактивных систем залпового огня HIMARS в новый пакет военной помощи для украинской армии.

По словам Кирби, в будущем новые установки HIMARS могут быть переданы Киеву в рамках пакета, который ВСУ получит в ближайшие "дни и недели".