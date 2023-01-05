Байден высмеял неудачные выборы спикера палаты представителей США

Джо Байден в шутливой форме прокомментировал выборы в американскую палату представителей.

5 января Джо Байден сообщил, что пост спикера палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов может занять сенатор-демократ Грэг Лэндсман, который не имеет большого политического опыта и является сотрудником образовательной сферы, что нехарактерно для занимающих подобные посты.

По мнению Байдена, если неудачные попытки выбрать нового спикера в палате представителей продолжатся, то данную должность сможет занять кто угодно.