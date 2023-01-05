Швейцария опровергла поставки запчастей для иранских беспилотников

Глава пресс-службы Госсекретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш прокомментировал сообщения о поставках запчастей к иранским беспилотникам.

Он заявил, что страна не передавала напрямую Ирану никаких компонентов для производства дронов.

Вместе с тем Майенфиш признал, что иранская сторона могла купить такие запчасти на мировом рынке.

Ранее появилась информация о том, что в сбитом иранском беспилотнике Shahed-136 нашли 52 компонента иностранного производства.