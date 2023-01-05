Майенфиш: Швейцария не поставляет Ирану детали для беспилотников

Представитель Министерства экономики Швейцарии Фабиан Майенфиш заверил, что его страна не поставляет Тегерану запчасти для БПЛА.

В ночь четверга Фабиан Майенфиш публично заявил, что Швейцария не поставляет Ирану товары, которые задействованы местными специалистами в производстве беспилотных летательных аппаратов. Майенфиш отметил, что Тегеран мог приобрести швейцарские компоненты для дронов на мировом рынке, в то время как санкции прямо запрещают Швейцарии осуществлять экспорт данных деталей.

Характерно, что ранее в СМИ распространилась информация о том, что иранские дроны Shaheed-136 содержат детали из 52 различных стран, среди которых фигурируют Швейцария и США.