Вучич: Сербия увеличит количество бойцов спецназа до 5 тысяч человек

Александр Вучич анонсировал увеличение численности отряда специального назначения в вооружённых силах Сербии.

5 января сербский президент Александр Вучич сообщил, что ключевой задачей страны в 2023 году будет увеличение количества бойцов местного спецназа с 1,6 тысяч человек до пяти тысяч. По словам Вучича, он приглашает всех молодых сербов вступить в отряд специального назначения, отметив, что зарплата будет "огромной".

Александр Вучич подчеркнул, что помимо месячной заработной платы в размере двух тысяч евро спецназовцы будут получать гарантированные доплаты за ночные дежурства.