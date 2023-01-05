Нетаньяху пообещал Израилю ревизию в сфере международных отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране будет проведена ревизия международных отношений.

Он отметил, что Израиль должен отстаивать собственные интересы перед мировым сообществом.

Нетаньяху пообещал, что голос Израиля будут слышать в мире, и страна не поддастся международному диктату.

Ранее власти Израиля пообещали меньше открыто говорить об Украине, а глава МИД провел разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.