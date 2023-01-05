Нетаньяху пообещал Израилю ревизию в сфере международных отношений
2023-01-05 01:13
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране будет проведена ревизия международных отношений.
Он отметил, что Израиль должен отстаивать собственные интересы перед мировым сообществом.
Нетаньяху пообещал, что голос Израиля будут слышать в мире, и страна не поддастся международному диктату.
Ранее власти Израиля пообещали меньше открыто говорить об Украине, а глава МИД провел разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Опубликовано: Светлана Репина