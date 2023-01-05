Вучич пообещал, что Сербия не изменит свою позицию по Косово под давлением Запада
2023-01-05 01:18
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет менять позицию по Косово, несмотря на давление Запада.
Он отметил, что Сербия всегда хотела мира с албанцами и готова соблюдать все подписанные соглашения.
Вучич подчеркнул, что албанцы и международное сообщество отказываются от выполнения шести заключенных соглашений.
Он пообещал, что Сербия продолжит борьбу даже в условиях шантажа и угроз ради сохранения свободы и независимости.
Опубликовано: Светлана Репина