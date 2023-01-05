Вучич пообещал, что Сербия не изменит свою позицию по Косово под давлением Запада

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет менять позицию по Косово, несмотря на давление Запада.

Он отметил, что Сербия всегда хотела мира с албанцами и готова соблюдать все подписанные соглашения.

Вучич подчеркнул, что албанцы и международное сообщество отказываются от выполнения шести заключенных соглашений.

Он пообещал, что Сербия продолжит борьбу даже в условиях шантажа и угроз ради сохранения свободы и независимости.