Ле Пен: «взрыв» цен на энергию невыносим для предприятий Франции

Экс-кандидат на пост президента Франции Марин ле Пен утверждает, что рост стоимости электричества в стране наносит существенный ущерб местным компаниям.

5 января Марин ле Пен опубликовала новое сообщение в мессенджере Twitter, где заявила, что французские предприятия и заводы страдают из-за "взрыва" цен на электричество во Франции. По данным ле Пен, повышение стоимости энергоресурсов в стране происходит одновременно с падением покупательской способности местного населения, что двойне бьёт по национальным фирмам.

Также Марин ле Пен отметила, что после начала экономического кризиса во Франции сотни пекарен и булочных были вынуждены закрыться из-за неспособности выдержать инфляцию.