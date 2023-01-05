Палата представителей США не смогла выбрать спикера 4 раза подряд

Очередная попытка американской палаты представителей выбрать себе спикера не увенчалась успехом.

В четверг в палате представителей при Конгрессе Соединённых Штатов состоялось четвёртое голосование за назначение спикера ведомства, в результате чего республиканец Кевин Маккарти вновь не смог победить невзирая на поддержку, полученную от Дональда Трампа. По мнению самого экс-президента США, неспособность республиканской партии договориться в столь важном вопросе говорит об её расколе.

Также Дональд Трамп выразил уверенность, что четыре неудачных попытки Маккарти избраться на пост спикера палаты представителей превратили победу республиканцев на выборах в позор.