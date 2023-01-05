Слуцкий: неудачные выборы в Конгрессе показали раскол общества США

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий дал оценку четырём неудачным попыткам палаты представителей Соединённых Штатов выбрать своего нового спикера.

Возглавляющий российскую политическую фракцию ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что неспособность палаты представителей избрать себе спикера наглядно показывает, что американское гражданское общество находится в состоянии острого раскола. Также Слуцкий отметил, что раскол переживают сами партии республиканцев и демократов.

Примечательно, что бывший президент США Дональд Трамп назвал позором отсутствия единства среди членов республиканской партии после получения большинства мест в Конгрессе.