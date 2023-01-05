Вучич прогнозирует спад экономики США, Евросоюза и Китая в 2023 году

Александр Вучич выразил уверенность, что спад в экономиках КНР, Соединённых Штатов и ЕС наступит в нынешнем году.

Ночью 5 января сербский президент Александр Вучич поучаствовал в общении с журналистами по итогам года, где заявил, что экономический спад в странах Европейского союза в 2023 году окажется гораздо серьёзным, нежели тот, что случился в течение 2022 года. Также Вучич спрогнозировал падение экономических показателей в Китае и США.

Александр Вучич отметил, что американское государство неумолимо приближается к признанию экономической рецессии, из-за чего пострадают другие страны.