Издание 19FortyFive рассказало о трёх видах оружия, которые Вашингтон никогда не передаст украинской армии.

Публицист Питер Сучиу написал новую колонку для газеты 19FortyFive, где публично заявил, что Пентагон ни при каких условиях не поставит Украине американские танки Abrams, истребители F-16 и ракетные комплексы большой дальности ATACMS, которые способны поражать цели за 300 километров от места пуска.

По мнению Сучиу, поставка Abrams и F-16 Украине исключена из-за того, что ВСУ будут долго учиться обращению с данными системами, в то время как Киев не получит ракеты ATACMS из-за их способности атаковать российские территории, что приведёт к эскалации конфликта, сделав США его участником.