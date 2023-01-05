Klymenko Time: УПЦ назвало «позором» новую службу в Киево-Печерской лавре

В Украинской православной церкви раскритиковали подготовку ПЦУ к проведению богослужения в Киево-Печерской лавре.

Издание Klymenko Time уведомляет, что пресс-служба УПЦ осудила решение неканонической Православной церкви Украины провести богослужение в Киево-Печерской лавре, поскольку каноническая православная церковь страны рассматривает данный инцидент как национальный "позор".

Пресс-релиз Украинской православной церкви гласит, что в настоящий момент происходят рейдерские захваты всех церквей Украины и их переход под управление неканонической церковной ветви под протекторатом режима Владимира Зеленского.