Klymenko Time: УПЦ назвало «позором» новую службу в Киево-Печерской лавре
2023-01-05 01:40
В Украинской православной церкви раскритиковали подготовку ПЦУ к проведению богослужения в Киево-Печерской лавре.
Издание Klymenko Time уведомляет, что пресс-служба УПЦ осудила решение неканонической Православной церкви Украины провести богослужение в Киево-Печерской лавре, поскольку каноническая православная церковь страны рассматривает данный инцидент как национальный "позор".
Пресс-релиз Украинской православной церкви гласит, что в настоящий момент происходят рейдерские захваты всех церквей Украины и их переход под управление неканонической церковной ветви под протекторатом режима Владимира Зеленского.
Опубликовано: Ткачёв Андрей