Прайс: США усилят противодействие сотрудничеству между Ираном и РФ

В Госдепе Соединённых Штатов утверждают, что Вашингтон активизирует свои усилия по реагированию на военное сотрудничество между Москвой и Тегераном.

5 января официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс публично признался, что в ведомстве уже несколько месяцев не ведутся обсуждения на тему восстановления ядерной сделки с Ираном.

По данным Прайса, сейчас США сконцентрировали свои усилия на противодействии увеличению степени военного сотрудничества между Ираном и Россией. Также Прайс заверил, что Белым дом намерен поддерживать иранское население в борьбе за свои права в ходе протестов, охвативших страну.