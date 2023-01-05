Данилов: армия России готовится к обострению спецоперации в феврале

Лидер украинского СНБО Алексей Данилов утверждает, что российские войска намерены обострить ситуацию на фронте уже в следующем месяце.

Председатель Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов утверждает, что в грядущем феврале Министерство обороны России инициирует обострение характера специальной военной операции, интенсифицировав наступательную активность. По данным Данилова, ВСУ уже готовятся к обороне и контрнаступательным операциям.

Возглавляющий СНБО также отметил, что причиной для обострения конфликта в Украине в феврале является тот факт, что для российского правительства болезненно воспринимать отсутствие достижения всех целей спецоперации за год.