Владимир Зеленский утверждает, что западные государства могут беспрепятственно поставлять танки Киеву, однако систематически отказываются это делать.

5 января Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение к жителям Украины, где сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить ВСУ лёгкие танки на колёсной тяге. По мнению Зеленского, данный инцидент наглядно демонстрирует, что государства коллективного Запада не имеют причин бояться поставлять тяжёлую военную технику Киеву.

Примечательно, что ранее в тот же день американская газета 19FortyFive опубликовала материал, в котором рассказала, что Соединённые Штаты никогда не поставят украинским войскам танки Abrams.