The Hill: США могут столкнуться с тремя главными угрозами в 2023 году

Издание The Hill взяло интервью у конфликтолога Пола Старса, который рассказал, какие угрозы в этом году могут ожидать США.

5 января обозреватель Пол Старс сообщил, что на первом месте по угрозам существованию Соединённых Штатов в нынешнем году стоит их прямое военное столкновение с армиями России и Китая, которое может состояться практически одновременно.

Но второе место по опасности Старс поставил возможное начало конфликта между КНДР и Южной Кореей, Израилем и Ираном, Индией и Пакистаном, войска с КНР в Южно-Китайском море и приграничные столкновения между индийскими и китайскими войсками. По мнению Пола Старта, данные события могут привести к применению ядерного оружия в мире.

Третьей угрозой США Старс назвал передачу вооружений массового поражения третьим государствам и климатические изменения, способные нанести ущерб человечеству.