AFP: бывший глава разведки Франции Бажоле обвиняется в вымогательстве

Экс-глава французской разведки Бернар Бажоле был обвинён в попытке совершения вымогательства, предположительно состоявшейся в 2016 году.

Журналисты издания AFP уведомляют, что бывший лидер разведки Бернар Бажоле получил обвинения в попытке вымогательства от местного бизнесмена, который утверждает, что разведчик задействовал свои служебные полномочия с целью незаконно получить денежные средства с помощью угроз.

Сообщается, что в 2016 году предприниматель Ален Дюмениль был остановлен в аэропорту сотрудниками ведомства Бажоле, которые потребовали от него 15 миллионов евро, угрожая членам семьи бизнесмена.