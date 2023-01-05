В Минобороны России обнародовали данные о сопровождении иностранных разведывательных самолётов в 2022 году.

В четверг Министерство обороны России обнародовало пресс-резил, в рамках которого сообщило, что за предыдущий год российские средства противовоздушной обороны засекли и сопроводили свыше двух миллионов объектов в небе.

Известно, что среди них фигурирую шестьсот тысяч зарубежных самолётов, две тысячи иностранных самолётов разведывательного характера и более десяти стратегических бомбардировщиков. За 2022 год российские системы ПВО приводились в первую степень боевой готовности порядка четырёх тысяч раз.