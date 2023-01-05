Мин: страны ШОС готовы прилагать усилия для завершения кризиса в Украине

Глава Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин сообщил, что государства-участники объединения намерены содействовать окончанию украинского кризиса.

Утром 5 января генеральный секретарь ШОС Чжан Мин сообщил, что страны организации намерены сконцентрировать свои усилия на оказание помощи Украине для завершения кризиса гуманитарного характера, начавшегося в этой стране со стартом российской спецоперации.

По мнению Мина, участников Шанхайской организации сотрудничества консолидируют общие ценности, которые стимулируют ШОС к поиску оптимальных решений по стабилизации обстановки в украинском государстве посредством постоянной коммуникации с администрациями Киева и Москвы.