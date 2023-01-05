Спустя два года после штурма Капитолия полиция все еще ищет 350 подозреваемых

Спустя два года после нападения на Капитолий полиция США до сих пор разыскивает 350 участников, а также человека, подозреваемого в установке самодельных бомб возле штаб-квартиры Конгресса за день до штурма.

За последние 24 месяца было арестовано более 950 человек, рассказал министр юстиции Меррик Гарланд в заявлении, опубликованном в среду, за два дня до второй годовщины попытки переворота.

Согласно отдельному заявлению федерального прокурора Вашингтона, который наблюдает за этим затянувшимся расследованием, более трети виновных уже предстали перед судом по обвинениям, варьирующимся от простого «вторжения» до «подстрекательства к мятежу».

Как сообщил источник, 192 человека приговорены к тюремному заключению.