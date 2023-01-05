В Бразилии на конгрессмена США, раздувшего резюме, подали в суд за мошенничество

Прокуратура Рио-де-Жанейро объявила в среду, 4 января, о возобновлении судебного разбирательства по делу о мошенничестве в отношении американского депутата бразильского происхождения.

Напомним, что республиканец Джордж Сантос недавно признался, что перед избранием грубо солгал в своем резюме.

Сантос - сын бразильских иммигрантов, родившийся в Квинсе, одном из пяти районов Нью-Йорка, обвиняется в стране происхождения своих родителей в том, что в 2008 году расплатился за товары украденными чеками в магазине в Нитерое, недалеко от Рио.

Это дело было прекращено в 2013 году, поскольку у прокуратуры не было адреса Джорджа Сантоса, необходимого для продолжения судебного разбирательства. Теперь с его избранием в Конгресс адрес появился.