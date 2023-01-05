Джилл Байден прооперируют из-за новообразования на лице

На следующей неделе первая леди США Джилл Байден перенесет операцию по удалению «небольшого повреждения кожи», обнаруженного на ее лице во время планового осмотра, сообщил ее пресс-секретарь в среду, 4 января.

Амбулаторная хирургическая операция состоится в среду, 11 января, в военном госпитале Уолтера Рида недалеко от Вашингтона, сообщил президентский врач Кевин О’Коннор.

«Во время планового скрининга рака кожи над глазом первой леди было обнаружено небольшое образование. В качестве меры предосторожности врачи рекомендовали провести резекцию», — пишет врач в своем письме.

Удаленные таким образом ткань затем будут проанализированы, уточняет он.

