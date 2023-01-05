Президент Аргентины хочет распустить Верховный суд

Президент Аргентины Альберто Фернандес в среду, 4 января, запустил парламентскую процедуру роспуска Верховного суда за «плохое выполнение им своих функций».

Альберто Фернандес обратился к парламенту с просьбой о «политическом процессе» против Верховного суда и «быстром законодательном рассмотрении».

Такой подход, по мнению политиков, не сможет разрешить кризис исполнительной и судебной власти.

Дело в том, что процедура рассмотрения затянется минимум на два месяца, уточнили в парламентской комиссии. К тому же требуется одобрение двух третей каждой палаты, чтобы сначала официально предъявить обвинение, а затем снять с должности четырех судей Верховного суда.

Однако правящая левоцентристская коалиция не имеет абсолютного большинства ни в нижней палате, ни в сенате, даже если она является там самой влиятельной группой.