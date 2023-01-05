Бывший глава Минобороны Южной Осетии ранен в зоне СВО

Как сообщил известный осетинский активист Артур Хадзарагов, экс-министр обороны Южной Осетии Владимир Пухаев получил травмы после подрыва автомобиля на фугасе в зоне СВО.

«Боевая машина одного из преданнейших сынов Осетии бывшего министра обороны РЮО Владимира Пухаева во время выполнения боевого задания подорвалась на вражеском фугасе», — написал Хадзарагов в соцсетях.

Пухаев был участником событий южноосетинского конфликта в 2008 году и был удостоен за проявленное мужество высшей награды республики - «Уацамонга».

