Германия бьет тревогу по поводу распространения варианта коронавируса XBB.1.5.

Министр здравоохранения Карл Лаутербах обеспокоен новым вариантом коронавируса XBB.1.5.

Надеюсь, мы сможем пережить зиму, прежде чем такой вариант распространится у нас», — написал он в Твиттере этой ночью.

«Мы следим за тем, насколько силен XBB.1.5. выступает в Германии», - отметил министр.

С новым вариантом связано увеличение числа госпитализаций на северо-востоке США. В начале года Управление здравоохранения США подсчитало, что на XBB.1.5 приходилось около 40,5% всех новых инфекций в США за неделю до начала года.

Вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также выразила обеспокоенность новым вариантом коронавируса.

По оценке организации, вариант, обнаруженный в октябре, передается легче и быстрее, чем любой из ранее известных вариантов.

Согласно имеющимся генным анализам вируса, он распространяется в основном в США и Европе и уже обнаружен в 29 странах. Это подгруппа варианта омикрон, который циркулирует с конца 2021 года. Анализ рисков находится в процессе и будет опубликован в ближайшее время.

