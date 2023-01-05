В США растет число смертей от полицейского насилия

Согласно исследованию, в 2022 году полицейские наряды в США убили больше людей, чем за любой из предыдущих десяти лет.

Некоммерческая инициатива Mapping Police Violence отследила 1176 случаев, когда полицейские при исполнении служебных обязанностей убивали человека в Соединенных Штатах, что составило в среднем три и более человека в день.

В 2021 году их было 1145, при этом 24 процента убитых были чернокожими, хотя они составляют всего 13 процентов от общей численности населения.

