США рассматривают возможность поставок бронетранспортеров Украине

Правительство США рассматривает вопрос о поставках бронетранспортеров Bradley в Украину в ближайшее время.

По данным американских военных, бронированные гусеничные машины вооружены пушкой, пулеметом и ПТУР.

Франция пообещала Украине поставку легких боевых танков в среду. Об этом глава французского государства Эммануэль Макрон сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Речь идет о поставках разведывательных танков AMX-10 RC (1981 г.).

Колесный танк с пушкой в основном используется для разведки. Сколько танков Франция хочет передать Украине и к какому сроку пока неясно.