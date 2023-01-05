Украина готовится к доставке систем ПВО Patriot из США

Дакота изуродовала себя на новогодние праздники, решив подкорректировать губы

Исполнительница Рита Дакота не скрывает, что часто прибегает к пластике. На этот раз знаменитость решила исправить ассиметрию губ, а получила "два вареника".

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