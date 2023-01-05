Украина готовится к доставке систем ПВО Patriot из США
2023-01-05 07:09
Украина готовится к поставке американских ракет Patriot, как ранее было договорено с Пентагоном.
«Подготовка уже идет», заявил в среду министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Система обороны имеет приоритет в усилиях Украины противостоять российским авиаударам.
Ранее сообщалось, что Польша предложила Германии передать Украине имеющиеся комплексы ПВО Patriot, которые немецкая сторона собиралась задействовать для охраны неба ЕС после ракетного удара по территории Польши украинской ракетой.
Опубликовано: Тарас Медведев