В Полинезии мужчина с мачете убит жандармами

APS
2023-01-05 07:13

Мужчина лет тридцати, вооруженный мачете, был убит в среду, 4 января, жандармами в Таравао, Таити, сообщил AFP источник в суде.

Наряд был вызван для разбирательства кражи со взломом в Таравао, где двое жандармов оказались лицом к лицу с подозреваемым.

Злоумышленник сначала бросил в их сторону камень. 

«Один из жандармов применил свой электрошокер, который оказался неэффективным, а мужчина достал мачете и попытался нанести им удары, которые могли привести к летальному исходу», — заявил прокурор Эрве Леруа. 

Двое жандармов в ответ выхватили оружие и открыли огонь в его направлении. Подозреваемый, которого не удалось реанимировать, скончался на месте.
 

Опубликовано: Тарас Медведев







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