В Полинезии мужчина с мачете убит жандармами

Мужчина лет тридцати, вооруженный мачете, был убит в среду, 4 января, жандармами в Таравао, Таити, сообщил AFP источник в суде.

Наряд был вызван для разбирательства кражи со взломом в Таравао, где двое жандармов оказались лицом к лицу с подозреваемым.

Злоумышленник сначала бросил в их сторону камень.

«Один из жандармов применил свой электрошокер, который оказался неэффективным, а мужчина достал мачете и попытался нанести им удары, которые могли привести к летальному исходу», — заявил прокурор Эрве Леруа.

Двое жандармов в ответ выхватили оружие и открыли огонь в его направлении. Подозреваемый, которого не удалось реанимировать, скончался на месте.

