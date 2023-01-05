Дакота изуродовала себя на новогодние праздники, решив подкорректировать губы

Исполнительница Рита Дакота не скрывает, что часто прибегает к пластике. На этот раз знаменитость решила исправить ассиметрию губ, а получила "два вареника".

Певица Рита Дакота обращение к пластическим хирургам считает частью ухода за собой, своим телом.

В этот раз артистка решила откорректировать губы, исправив асимметрию.

Операция не принесла желаемых плодов, а изуродовала знаменитость на новогодние праздники.

Звезда сцены сокрушается, что вместо губ у нее теперь "два вареника".