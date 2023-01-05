Прилучный похвастался, как поздравил своих детей на Новый год

Новогоднюю ночь и 1 января Мия и Тимофей Прилучные провели с мамой Агатой Муциниеце, а 2 числа их ждал сюрприз от отца, актера Павла Прилучного и его жены Зепюр Брутян.

Павел Прилучный продемонстрировал фанатам, какой сюрприз устроил своим наследникам на Новый год.

2023 год актер встретил с женой Зепюр Брутян и друзьями, а Мия и Тимофей были в это время с мамой Агатой Муцениеце.

2 января артистка привела ребят к отцу, где детей ждал 2-ой праздник.

Прилучный видит в этом и плюсы - ведь сыну и дочке достается в 2 раза больше подарков.

Актер пригласил Деда Мороза, которого играл профессиональный актер. Мия прочитала стихотворение на английском языке под громкие аплодисменты присутствующих и получила презенты.

Дети артиста верят в волшебство и каждый год через отца передают Деду Морозу список своих желаний, которые тот исполняет.