Прилучный похвастался, как поздравил своих детей на Новый год
Новогоднюю ночь и 1 января Мия и Тимофей Прилучные провели с мамой Агатой Муциниеце, а 2 числа их ждал сюрприз от отца, актера Павла Прилучного и его жены Зепюр Брутян.
Павел Прилучный продемонстрировал фанатам, какой сюрприз устроил своим наследникам на Новый год.
2023 год актер встретил с женой Зепюр Брутян и друзьями, а Мия и Тимофей были в это время с мамой Агатой Муцениеце.
2 января артистка привела ребят к отцу, где детей ждал 2-ой праздник.
Прилучный видит в этом и плюсы - ведь сыну и дочке достается в 2 раза больше подарков.
Актер пригласил Деда Мороза, которого играл профессиональный актер. Мия прочитала стихотворение на английском языке под громкие аплодисменты присутствующих и получила презенты.
Дети артиста верят в волшебство и каждый год через отца передают Деду Морозу список своих желаний, которые тот исполняет.
Опубликовано: Наталья Гончарова