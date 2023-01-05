Младшая дочь Бородиной Теона отравилась на отдыхе в Таиланде
2023-01-05 08:27
Младшая наследница ведущей Ксении Бородиной отравилась на отдыхе в Таиланде. Звезда экрана предполагает, что их накормили несвежими сушами в одном из ресторанов.
Ксения Бородина отправилась отдохнуть в Таиланд с дочками и мамой.
Отпуск не доставляет знаменитости особого удовольствия, так как переполненный курорт создает проблемы с питанием, пляжем.
Усугубило ситуацию и то, что младшая дочка звезды экрана Теона отравилась.
Дело в том, что отдыхающим пришлось пойти в "непроверенный" ресторан из-за того, что их пляж и "общепит" были закрыты на спецобслуживание.
Ксения предполагает, что им подали несвежие суши.
Медицинское обслуживание удовлетворило ведущую. Доктор кроме рекомендаций по лечению оставила свой номер телефона для связи.
Опубликовано: Наталья Гончарова