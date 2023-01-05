43-летняя Боня раскрыла секрет своей молодости и красоты

Ведущая и актриса Виктория Боня рассказала поклонникам, как ей удается оставаться такой молодой и прекрасной в свои 43 года.

Виктория Боня решила поделиться с фанатами секретом своей молодости.

Знаменитость рассказала, что применяет растительную медицину на протяжении 12 лет, чувствуя себя при этом абсолютно здоровой.

Актривный образ жизни Виктории позволяет избежать стресса и депрессивных состояний, о чем сообщает Телеграм-канал "Starhit".

Совсем недавно Боня участвовала в экспедиции по восхождению на гору Манаслу в Гималаях.

В своих соцсетях звезда экрана призналась, что нашла себя.

Селебрити для сохранения красоты и молодости отказалась от курения и употребления алкоголя. В питании звезды отсутствует фастфуд, колбаса и молочные продукты.